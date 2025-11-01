VIDE TA CHAMBRE Laurens

VIDE TA CHAMBRE Laurens samedi 1 novembre 2025.

VIDE TA CHAMBRE

Avenue de la gare Laurens Hérault

Début : 2025-11-01

Vide ta chambre de 9h à 15 à la salle polyvalente. Jouets- Puériculture-Livres et vêtements enfants. Installation à partir de 7h30. Réservation obligatoire.

Avenue de la gare Laurens 34480 Hérault Occitanie Pitchounetslaurens@gmail.com

English :

Empty your room from 9am to 3pm at the multi-purpose hall. Toys, childcare, books and children’s clothes. Set-up from 7:30 am. Reservations required.

German :

Leere dein Zimmer von 9 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle. Spielzeug- Kinderpflege-Bücher und Kinderkleidung. Aufbau ab 7:30 Uhr. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Svuota la tua stanza dalle 9.00 alle 15.00 nella sala polivalente. Giocattoli, articoli per l’infanzia, libri e vestiti per bambini. Allestimento dalle 7.30. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Vacía tu habitación de 9 a 15 h en la sala polivalente. Juguetes, puericultura, libros y ropa infantil. Montaje a partir de las 7.30 h. Reserva obligatoria.

