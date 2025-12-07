Vide ta chambre Salle Municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Vide ta chambre

Salle Municipale Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Gratuit

Gratuit

2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Organisé par Le Bugue Athlétique Club Handball.

On vide, on trie, on se fait plaisir.

Jeux, livres, vêtements tout ce qui ne plaît plus fera des heureux.

Vien dénicher des pépites ou libérer ton placard !

Buvette et crêpes sur place.

Réservation avant le 4/12 pour les exposants

Salle Municipale Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 44 60 62 6024039@ffhandball.net

English : Vide ta chambre

Organized by Le Bugue Athlétique Club Handball.

Empty, sort and treat yourself.

Games, books, clothes: anything you don’t like anymore will make you happy.

Come and unearth some nuggets or free up your closet!

Refreshments and crêpes on site.

Reservations by 4/12 for exhibitors

German : Vide ta chambre

Organisiert von Le Bugue Athlétique Club Handball.

Wir leeren, wir sortieren, wir machen uns eine Freude.

Spiele, Bücher, Kleidung: Alles, was nicht mehr gefällt, wird glücklich gemacht.

Kommen Sie, um Nuggets zu finden oder Ihren Schrank zu befreien!

Getränke und Crêpes vor Ort.

Reservierung für Aussteller bis zum 4.12

Italiano :

Organizzato da Le Bugue Athlétique Club Handball.

Svuotate, smistate e regalate.

Giochi, libri, vestiti: tutto ciò che non vi piace più vi renderà felici.

Venite a scovare qualche chicca o a svuotare il vostro guardaroba!

Rinfresco e crêpes sul posto.

Gli espositori devono prenotare entro il 4/12

Espanol :

Organizado por Le Bugue Athlétique Club Handball.

Vacía, clasifica y date un capricho.

Juegos, libros, ropa: todo lo que ya no te guste te hará feliz.

Ven a desenterrar algunas pepitas o a vaciar tu armario

Refrescos y crepes in situ.

Los expositores deben reservar antes del 4/12

