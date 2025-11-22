VIDE TA CHAMBRE

Les Aires Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’ Association de Parents d’Elèves des Aires organise un vide grenier bourse aux jouet le samedi 22 novembre de 9h à 16h à la salle polyvalente des Aires

Jouets, vêtements, livres et articles de puériculture

5€ la table, vente de crêpes, gâteaux et boissons

Inscriptions et renseignements au 06 27 11 51 56.

L’ Association de Parents d’Elèves des Aires organise un vide grenier bourse aux jouet le samedi 22 novembre de 9h à 16h à la salle polyvalente des Aires

Jouets, vêtements, livres et articles de puériculture

5€ la table, vente de crêpes, gâteaux et boissons

Inscriptions et renseignements au 06 27 11 51 56. .

Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 27 11 51 56

English :

The Association de Parents d’Elèves des Aires is organizing a garage sale toy fair on Saturday November 22 from 9am to 4pm at the Salle polyvalente des Aires

Toys, clothes, books and childcare items

5? per table, sale of crêpes, cakes and drinks

Registration and information on 06 27 11 51 56.

German :

Die Association de Parents d’Elèves des Aires organisiert am Samstag, den 22. November von 9 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle von Les Aires einen Flohmarkt Spielzeugbörse

Spielzeug, Kleidung, Bücher und Kinderpflegeartikel

5? pro Tisch, Verkauf von Crêpes, Kuchen und Getränken

Anmeldungen und Informationen unter 06 27 11 51 56.

Italiano :

L’Associazione dei genitori di Elèves des Aires organizza una vendita di giocattoli sabato 22 novembre dalle 9 alle 16 presso la Salle Polyvalente di Les Aires

Giocattoli, vestiti, libri e articoli per l’infanzia

5? per tavolo, vendita di frittelle, torte e bevande

Iscrizioni e informazioni al numero 06 27 11 51 56.

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de Les Aires organiza un mercadillo de juguetes el sábado 22 de noviembre, de 9.00 a 16.00 h, en la Sala Polivalente de Les Aires

Juguetes, ropa, libros y artículos de puericultura

5? por mesa, venta de crepes, pasteles y bebidas

Inscripción e información en el 06 27 11 51 56.

L’événement VIDE TA CHAMBRE Les Aires a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB