Vide ta chambre Halle paysanne Les Eyzies

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

2025-12-07

2025-12-07

2025-12-07

9h 17h. Vide ta chambre (0 16 ans). Ouvert à tous. Buvette sur place. Réservation pour les exposants (2€ location de table et le mètre). Gratuit pour les visiteurs

Vide ta chambre (0 16 ans). Ouvert à tous.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants .

+33 6 58 48 83 10

English : Vide ta chambre

9am 5pm. Empty your room (0 16 years). Open to all. Refreshments on site. Reservation for exhibitors (2? per table and meter). Free for visitors

German : Vide ta chambre

9h 17h. Leer dein Zimmer (0 16 Jahre). Für alle offen. Getränke vor Ort. Reservierung für Aussteller (2? Tischmiete und pro Meter). Kostenlos für Besucher

Italiano :

dalle 9.00 alle 17.00. Svuota la tua stanza (0 16 anni). Aperto a tutti. Rinfresco in loco. Prenotazione per gli espositori (noleggio di 2 tavoli e al metro). Gratuito per i visitatori

Espanol : Vide ta chambre

de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vacía tu habitación (0 16 años). Abierto a todos. Refrescos in situ. Reserva para expositores (alquiler de mesa de 2? y por metro). Gratuito para los visitantes

