VIDE TA CHAMBRE Lieuran-lès-Béziers

Lieuran-lès-Béziers Hérault

Jouets, vêtements, livres… Les enfants aussi font le tri ! Venez chiner ou vendre lors de ce vide-chambre convivial dédié aux petits trésors oubliés.

Vide ta chambre ! un événement pensé pour les petits comme les grands. L’occasion parfaite pour faire le tri dans les jouets, les livres, les vêtements et tous ces objets qui dorment au fond des placards. Que vous souhaitiez vendre, échanger ou simplement chiner, ce vide-chambre est le rendez-vous idéal pour donner une seconde vie aux affaires d’enfants. Ambiance conviviale, stands colorés, animations et bonne humeur garanties ! .

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 6 26 97 61 09

English :

Toys, clothes, books? Kids sort too! Come and browse or sell at this friendly garage sale dedicated to forgotten treasures.

German :

Spielzeug, Kleidung, Bücher? Auch Kinder sortieren aus! Kommen Sie und stöbern Sie oder verkaufen Sie bei dieser geselligen Veranstaltung, die kleinen vergessenen Schätzen gewidmet ist.

Italiano :

Giocattoli, vestiti, libri? Anche i bambini fanno la cernita! Venite a contrattare o a vendere in questa vendita di garage amichevole per trovare tesori dimenticati.

Espanol :

¿Juguetes, ropa, libros? ¡Los niños también clasifican! Ven a regatear o a vender en esta simpática venta de garaje en busca de tesoros olvidados.

