VIDE TA CHAMBRE Magalas

Vide ta chambre, de 8h30 à 16h au gymnase Coste Rouge. 7€ les 3mètres, 1 table, 2 chaises.

Buvette et restauration sur place.

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 01 68 99 16

English :

Empty your room, from 8.30am to 4pm at the Coste Rouge gymnasium. 7? per 3m, 1 table, 2 chairs.

Refreshments and catering on site.

German :

Leere dein Zimmer, von 8.30 bis 16 Uhr in der Sporthalle Coste Rouge. 7? pro 3 Meter, 1 Tisch, 2 Stühle.

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Svuota la tua stanza, dalle 8.30 alle 16.00 presso la palestra Coste Rouge. 7? per 3m, 1 tavolo, 2 sedie.

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Vacíe su sala, de 8h30 a 16h00 en el gimnasio Coste Rouge. 7? por 3m, 1 mesa, 2 sillas.

Refrescos y comida in situ.

