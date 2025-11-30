VIDE TA CHAMBRE Magalas
VIDE TA CHAMBRE Magalas dimanche 30 novembre 2025.
VIDE TA CHAMBRE
Magalas Hérault
Vide ta chambre, de 8h30 à 16h au gymnase Coste Rouge. 7€ les 3mètres, 1 table, 2 chaises.
Buvette et restauration sur place.
Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 01 68 99 16
English :
Empty your room, from 8.30am to 4pm at the Coste Rouge gymnasium. 7? per 3m, 1 table, 2 chairs.
Refreshments and catering on site.
German :
Leere dein Zimmer, von 8.30 bis 16 Uhr in der Sporthalle Coste Rouge. 7? pro 3 Meter, 1 Tisch, 2 Stühle.
Getränke und Essen vor Ort.
Italiano :
Svuota la tua stanza, dalle 8.30 alle 16.00 presso la palestra Coste Rouge. 7? per 3m, 1 tavolo, 2 sedie.
Rinfreschi e cibo in loco.
Espanol :
Vacíe su sala, de 8h30 a 16h00 en el gimnasio Coste Rouge. 7? por 3m, 1 mesa, 2 sillas.
Refrescos y comida in situ.
L’événement VIDE TA CHAMBRE Magalas a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT AVANT-MONTS