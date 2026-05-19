Vide ta chambre ! Maison des Jeunes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit, entrée libre Jeune Public

Le Conseil municipal des enfants de Saint-Aignan de Grand Lieu organise un évènement « Vide ta chambre ! », samedi 13 juin de 11h à 16h, à la Maison des jeunes.Entièrement gratuit, l’évènement « Vide ta chambre » permettra aux habitants de donner les objets et jeux dont ils n’ont plus l’utilité, et de repartir avec ceux qu’ils désirent !• De 11h à 13h : dépôt des objets (uniquement pour les jeunes de 0 à 18 ans). Les ob-jets acceptés : jeux, livres, jeux de société, peluches, vêtements (hors sous-vêtements), décoration… Les objets déposés doivent être propres et en bon état.• De 14h à 16h : Prendre des objets (ouvert à tout le monde)Les objets non récupérés en fin de journée seront donnés à l’association Emmaüs à Bouguenais.

Maison des Jeunes 44860



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