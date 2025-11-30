Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre Méautis

Vide ta chambre Méautis dimanche 30 novembre 2025.

Vide ta chambre

Salle des fêtes Méautis Manche

Spécial jouets et puériculture. Animations et restauration sur place tombola, photos avec le Père Noël et atelier Lettre au Père Noël   .

Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 7 86 04 64 88 

