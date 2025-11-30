Vide ta chambre Méautis
Vide ta chambre Méautis dimanche 30 novembre 2025.
Vide ta chambre
Salle des fêtes Méautis
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Spécial jouets et puériculture. Animations et restauration sur place tombola, photos avec le Père Noël et atelier Lettre au Père Noël .
Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 7 86 04 64 88
