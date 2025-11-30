Vide ta chambre

Salle des fêtes Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Spécial jouets et puériculture. Animations et restauration sur place tombola, photos avec le Père Noël et atelier Lettre au Père Noël .

Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 7 86 04 64 88

English : Vide ta chambre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide ta chambre Méautis a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Baie du Cotentin