VIDE TA CHAMBRE Merville

VIDE TA CHAMBRE Merville dimanche 16 novembre 2025.

VIDE TA CHAMBRE

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’Association des Parents d’Élèves de Merville organise une nouvelle édition de « Vide ta Chambre ». Pour le bonheur des petits et des grands, ce sera l’occasion de vendre ou acheter à petit prix !

Vous pourrez y retrouver jouets, vêtements enfants et articles de puériculture. Les bénéfices sur les emplacements servent à financer les projets des écoles de Merville!

Informations et inscriptions auprès de l’association des parents d’élèves. Il sera possible de se restaurer sur place. 10 .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie apemerville31@gmail.com

English :

The Association des Parents d’Élèves de Merville is organizing a new edition of « Vide ta Chambre ». To the delight of young and old alike, this will be an opportunity to sell or buy at low prices!

German :

Die Association des Parents d’Élèves de Merville organisiert eine neue Ausgabe von « Vide ta Chambre » (Leere dein Zimmer). Zur Freude von Groß und Klein wird dies die Gelegenheit sein, zu kleinen Preisen zu verkaufen oder zu kaufen!

Italiano :

L’Association des Parents d’Élèves de Merville organizza un altro evento « Vide ta Chambre ». È una grande opportunità per giovani e meno giovani di comprare e vendere a prezzi bassi!

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de Merville organiza una nueva edición de « Vide ta Chambre ». ¡Es una gran oportunidad para que jóvenes y mayores compren y vendan a precios bajos!

L’événement VIDE TA CHAMBRE Merville a été mis à jour le 2025-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE