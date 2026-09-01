Informations pratiques

Mimizan

Vide ta chambre

Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide ta chambre enfants et ados

Buvette sandwiches loterie et surprises .

5 euros leds 2 M et 10 euros les 10 m

Renseignements et inscriptions Marie : 0688034451 après 14 heures .

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 71 17 16 lespitchounsdebelair40@gmail.com

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Mimizan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mimizan