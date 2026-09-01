AGENDA · Mimizan
Vide ta chambre Mimizan
dimanche 20 septembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Vide ta chambre
Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide ta chambre enfants et ados
Buvette sandwiches loterie et surprises .
5 euros leds 2 M et 10 euros les 10 m
Renseignements et inscriptions Marie : 0688034451 après 14 heures .
Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 71 17 16 lespitchounsdebelair40@gmail.com
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English : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Mimizan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mimizan
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