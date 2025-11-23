VIDE TA CHAMBRE SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save

VIDE TA CHAMBRE

SALLE DES FÊTES Montégut Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Préparez les fêtes en faisant de bonnes affaires tout en offrant une seconde vie aux jouets !

Le Vide ta chambrede Montaigut-surSave revient le dimanche 23 novembre 2025 à la salle des fêtes. Une journée idéale pour dénicher des trésors à petits prix, entre jeux, livres et jouets éducatifs, dans une ambiance conviviale et familiale. Restauration et buvettes sur place, coin BD et coloriage te roue de la chance pour les enfants. 18 .

SALLE DES FÊTES Montégut Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie vos.enfants.d.abord@gmail.com

English :

Prepare for the festive season with great bargains and give toys a second life!

German :

Bereiten Sie sich auf die Feiertage vor, indem Sie Schnäppchen machen und gleichzeitig Spielzeug ein zweites Leben schenken!

Italiano :

Preparatevi alla stagione delle feste con grandi occasioni e date ai giocattoli una seconda vita!

Espanol :

Prepárese para las fiestas con grandes ofertas y dé una segunda vida a los juguetes

L’événement VIDE TA CHAMBRE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE