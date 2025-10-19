Vide ta Chambre Plaine des Sports Montrem
Vide ta Chambre Plaine des Sports Montrem dimanche 19 octobre 2025.
Vide ta Chambre
Plaine des Sports Les Parrauds Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Vêtements enfants, jouets, puériculture…
Restauration et buvette sur place
Tarifs exposants 3 €/mètre (intérieur) 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h30
8h30-17h, salle Claude Meredith
Inscriptions et renseignements 06 72 44 09 21
Plaine des Sports Les Parrauds Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 09 21
English : Vide ta Chambre
Children’s clothes, toys, nursery products?
Catering and refreshments on site
Exhibitor prices: 3 ?/metre (indoors) 2 ?/metre (outdoors), arrival at 7.30 am
8.30am-5pm, Claude Meredith Hall
Registration and information 06 72 44 09 21
German : Vide ta Chambre
Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderpflege?
Verpflegung und Getränke vor Ort
Ausstellerpreise: 3 ?/Meter (innen) 2 ?/Meter (außen), Ankunft um 7:30 Uhr
8:30-17:00 Uhr, Claude Meredith Hall
Anmeldung und Informationen 06 72 44 09 21
Italiano :
Vestiti per bambini, giocattoli, prodotti per l’infanzia?
Catering e rinfreschi in loco
Prezzi per gli espositori: 3 metri (all’interno) 2 metri (all’esterno), arrivo alle 7.30
8.30-17.00, Sala Claude Meredith
Registrazione e informazioni 06 72 44 09 21
Espanol : Vide ta Chambre
¿Ropa de niños, juguetes, artículos de puericultura?
Catering y refrescos in situ
Precios para expositores: 3 euros/metro (interior) 2 euros/metro (exterior), llegada a las 7.30 h
8.30 h-17 h, Claude Meredith Hall
Inscripción e información 06 72 44 09 21
L’événement Vide ta Chambre Montrem a été mis à jour le 2025-08-30 par Vallée de l’Isle en Périgord