Vide ta Chambre Plaine des Sports Montrem

Vêtements enfants, jouets, puériculture…

Restauration et buvette sur place

Tarifs exposants 3 €/mètre (intérieur) 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h30

8h30-17h, salle Claude Meredith

Inscriptions et renseignements 06 72 44 09 21

Plaine des Sports Les Parrauds Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 09 21

English : Vide ta Chambre

Children’s clothes, toys, nursery products?

Catering and refreshments on site

Exhibitor prices: 3 ?/metre (indoors) 2 ?/metre (outdoors), arrival at 7.30 am

8.30am-5pm, Claude Meredith Hall

Registration and information 06 72 44 09 21

German : Vide ta Chambre

Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderpflege?

Verpflegung und Getränke vor Ort

Ausstellerpreise: 3 ?/Meter (innen) 2 ?/Meter (außen), Ankunft um 7:30 Uhr

8:30-17:00 Uhr, Claude Meredith Hall

Anmeldung und Informationen 06 72 44 09 21

Italiano :

Vestiti per bambini, giocattoli, prodotti per l’infanzia?

Catering e rinfreschi in loco

Prezzi per gli espositori: 3 metri (all’interno) 2 metri (all’esterno), arrivo alle 7.30

8.30-17.00, Sala Claude Meredith

Registrazione e informazioni 06 72 44 09 21

Espanol : Vide ta Chambre

¿Ropa de niños, juguetes, artículos de puericultura?

Catering y refrescos in situ

Precios para expositores: 3 euros/metro (interior) 2 euros/metro (exterior), llegada a las 7.30 h

8.30 h-17 h, Claude Meredith Hall

Inscripción e información 06 72 44 09 21

