Vide ta Chambre Plaine des Sports Montrem

Vide ta Chambre

Vide ta Chambre Plaine des Sports Montrem dimanche 19 octobre 2025.

Vide ta Chambre

Plaine des Sports Les Parrauds Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

Vêtements enfants, jouets, puériculture…

Restauration et buvette sur place

Tarifs exposants 3 €/mètre (intérieur) 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h30

8h30-17h, salle Claude Meredith

Inscriptions et renseignements 06 72 44 09 21
Vêtements enfants, jouets, puériculture…

Restauration et buvette sur place

Tarifs exposants 3 €/mètre (intérieur) 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h30

8h30-17h, salle Claude Meredith

Inscriptions et renseignements 06 72 44 09 21   .

Plaine des Sports Les Parrauds Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 09 21 

English : Vide ta Chambre

Children’s clothes, toys, nursery products?

Catering and refreshments on site

Exhibitor prices: 3 ?/metre (indoors) 2 ?/metre (outdoors), arrival at 7.30 am

8.30am-5pm, Claude Meredith Hall

Registration and information 06 72 44 09 21

German : Vide ta Chambre

Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderpflege?

Verpflegung und Getränke vor Ort

Ausstellerpreise: 3 ?/Meter (innen) 2 ?/Meter (außen), Ankunft um 7:30 Uhr

8:30-17:00 Uhr, Claude Meredith Hall

Anmeldung und Informationen 06 72 44 09 21

Italiano :

Vestiti per bambini, giocattoli, prodotti per l’infanzia?

Catering e rinfreschi in loco

Prezzi per gli espositori: 3 metri (all’interno) 2 metri (all’esterno), arrivo alle 7.30

8.30-17.00, Sala Claude Meredith

Registrazione e informazioni 06 72 44 09 21

Espanol : Vide ta Chambre

¿Ropa de niños, juguetes, artículos de puericultura?

Catering y refrescos in situ

Precios para expositores: 3 euros/metro (interior) 2 euros/metro (exterior), llegada a las 7.30 h

8.30 h-17 h, Claude Meredith Hall

Inscripción e información 06 72 44 09 21

L’événement Vide ta Chambre Montrem a été mis à jour le 2025-08-30 par Vallée de l’Isle en Périgord