Vide ta Chambre Salle claude Meredith Montrem
dimanche 11 octobre 2026 · Salle claude Meredith · Montrem
Informations pratiques
Montrem
Vide ta Chambre
Salle claude Meredith Les Parrauds Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Vêtements enfants, jouets, puériculture…
Restauration et buvette sur place
Tarifs exposants : 3 €/mètre (intérieur) – 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h
8h30-17h, salle Claude Meredith
Inscriptions et renseignements 06 72 44 09 21
Vêtements enfants, jouets, puériculture…
Restauration et buvette sur place
Tarifs exposants : 3 €/mètre (intérieur) – 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h
8h30-17h, salle Claude Meredith
Inscriptions et renseignements (SMS) 06 72 44 09 21 .
Salle claude Meredith Les Parrauds Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 09 21
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English : Vide ta Chambre
Children’s clothing, toys, baby products?
On-site food and beverage service
Exhibitor rates: 3 ?/meter (indoor) – 2 ?/meter (outdoors), arrival by 7 a.m.
8:30 a.m.–5 p.m., Claude Meredith Hall
Registration and information: 06 72 44 09 21
L’événement Vide ta Chambre Montrem a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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