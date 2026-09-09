Vide ta Chambre Salle claude Meredith Montrem

Informations pratiques

Montrem

Vide ta Chambre

Salle claude Meredith Les Parrauds Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vêtements enfants, jouets, puériculture…

Restauration et buvette sur place

Tarifs exposants : 3 €/mètre (intérieur) – 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h

8h30-17h, salle Claude Meredith

Inscriptions et renseignements 06 72 44 09 21

Vêtements enfants, jouets, puériculture…

Restauration et buvette sur place

Tarifs exposants : 3 €/mètre (intérieur) – 2 €/mètre (extérieur), arrivée à 7h

8h30-17h, salle Claude Meredith

Inscriptions et renseignements (SMS) 06 72 44 09 21 .

Salle claude Meredith Les Parrauds Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 09 21

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English : Vide ta Chambre

Children’s clothing, toys, baby products?

On-site food and beverage service

Exhibitor rates: 3 ?/meter (indoor) – 2 ?/meter (outdoors), arrival by 7 a.m.

8:30 a.m.–5 p.m., Claude Meredith Hall

Registration and information: 06 72 44 09 21

L’événement Vide ta Chambre Montrem a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord