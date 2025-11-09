Vide ta chambre

Naves Corrèze

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Vide ta chambre.

Animations, buvette et snacks sur place.

6€ la table

10€ les 2

Inscription jusqu’au 7 novembre .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apenaves19@gmail.com

