Vide ta chambre Noyers dimanche 23 novembre 2025.

Noyers Loiret

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Vide ta chambre -De 9h à 17h. Jouets, puériculture, chaussures, consoles et jeux vidéos, vêtements jusuqu’à 16 ans. 3€ la table de 1m20 et +1€ si portant (non fourni). Installation à partir de 8h. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et réservations obligatoires 06 23 27 44 01. .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01

