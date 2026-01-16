‘Vide ta chambre’ organisé par l’APEF de Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille

‘Vide ta chambre’ organisé par l’APEF de Fontvieille

Dimanche 8 février 2026 de 8h30 à 17h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-08 08:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

L’Association des parents d’élèves de Fontvieille organise un ‘Vide ta Chambre’ dans la Salle Polyvalente

Jeux, livres, vêtements enfants et adultes et beaucoup plus! Petite restauration et buvette sur place



10€ la table de 1.80m ou 15€ les deux .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 37 31 35

English :

The Fontvieille Parents’ Association is organising a “Clear Out Your Room” event in the Multipurpose Hall.

