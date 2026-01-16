‘Vide ta chambre’ organisé par l’APEF de Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille
Dimanche 8 février 2026 de 8h30 à 17h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-08 08:30:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
L’Association des parents d’élèves de Fontvieille organise un ‘Vide ta Chambre’ dans la Salle Polyvalente
Jeux, livres, vêtements enfants et adultes et beaucoup plus! Petite restauration et buvette sur place
10€ la table de 1.80m ou 15€ les deux .
Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 37 31 35
English :
The Fontvieille Parents’ Association is organising a “Clear Out Your Room” event in the Multipurpose Hall.
