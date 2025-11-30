Vide ta chambre

9 Avenue d’Arconville Outarville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Vide ta chambre et donne une nouvelle vie à tes trésors oubliés !

Jouets, vêtements enfants, livres, jeux de société, articles de puériculture .

9 Avenue d’Arconville Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 67 20 01

English :

Empty your room and give new life to your forgotten treasures!

German :

Räume dein Zimmer aus und erwecke deine vergessenen Schätze zu neuem Leben!

Italiano :

Svuotate la vostra stanza e date nuova vita ai vostri tesori dimenticati!

Espanol :

Vacíe su habitación y dé nueva vida a sus tesoros olvidados

L’événement Vide ta chambre Outarville a été mis à jour le 2025-10-31 par OT GRAND PITHIVERAIS