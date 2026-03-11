Vide ta Chambre par les parents d’élève Ecole Victor Hugo La Teste-de-Buch

Vide ta Chambre par les parents d’élève Ecole Victor Hugo

Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Vente d’articles d’occasion pour enfants au profit de l’association de l’école maternelle Victor Hugo.

Restauration sur place.

Entrée libre.

Tarif exposants 15€ les 5 mètres et 10 € pour les adhérents de l’association. .

Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 62 94 43 lesamisdulapinblanc@gmail.com

