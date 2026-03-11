Vide ta Chambre par les parents d’élève Ecole Victor Hugo La Teste-de-Buch
Vide ta Chambre par les parents d’élève Ecole Victor Hugo La Teste-de-Buch dimanche 29 mars 2026.
Vide ta Chambre par les parents d’élève Ecole Victor Hugo
Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Vente d’articles d’occasion pour enfants au profit de l’association de l’école maternelle Victor Hugo.
Restauration sur place.
Entrée libre.
Tarif exposants 15€ les 5 mètres et 10 € pour les adhérents de l’association. .
Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 62 94 43 lesamisdulapinblanc@gmail.com
