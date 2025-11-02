Vide ta chambre Paucourt

Vide ta chambre Paucourt dimanche 2 novembre 2025.

120 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

L’amicale des Parents d’élèves de Paucourt organise son vide ta chambre vêtements d’enfants, jouets, matériel de puériculture. 5 .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 39 43 35

English :

Empty your room

German :

Leere dein Zimmer

Italiano :

Svuotare la stanza

Espanol :

Vacía tu habitación

