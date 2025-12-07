Vide ta chambre Gymnase Pays de Belvès
L’Amicale Laïque du RPI des écoles de Belvès et Sagelat vous propose un vide ta chambre.
Jouets-Livres-Vêtements-Puériculture. Une bonne occasion de faire du tri et de faire des heureux à l’approche des fêtes de fin d’année !
Rendez-vous le dimanche 7 décembre de 9h30 à 16h30 au Gymnase de Belvès.
Buvette et restauration sur place.
Exposants 2€ le mètre Possibilité de location de table
Informations 06 70 22 77 16 .
Gymnase Avenue Eugène Leroy Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 22 77 16
English : Vide ta chambre
L’Amicale Laïque du RPI des écoles de Belvès et Sagelat is holding an empty room sale.
Toys-Books-Clothes-Childcare. It’s a great opportunity to sort and make new friends in the run-up to the festive season!
Sunday, December 7, 9:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Belvès Gymnasium.
Refreshment stand
German : Vide ta chambre
Die Amicale Laïque des RPI der Schulen von Belvès und Sagelat bietet Ihnen einen Leerstand Ihres Zimmers an.
Spielzeug-Bücher-Kleidung-Kinderpflege. Eine gute Gelegenheit, um auszusortieren und in der Vorweihnachtszeit viele glückliche Menschen zu machen!
Treffpunkt ist am Sonntag, den 7. Dezember von 9:30 bis 16:30 Uhr in der Sporthalle von Belvès.
Getränkestand
Italiano :
L’Amicale Laïque du RPI des écoles de Belvès et Sagelat organizza la vendita vide ta chambre .
Giocattoli, libri, vestiti e articoli per l’infanzia. È un’ottima occasione per fare ordine e rendere felici le persone in vista delle festività!
L’evento si svolge domenica 7 dicembre dalle 9.30 alle 16.30 presso la palestra di Belvès.
Punto di ristoro
Espanol : Vide ta chambre
L’Amicale Laïque du RPI des écoles de Belvès et Sagelat organiza una venta vide ta chambre .
Juguetes-Libros-Ropa-Cuidado de niños. Se trata de una buena ocasión para clasificar y hacer felices a los que se acercan las fiestas
La cita es el domingo 7 de diciembre, de 9.30 a 16.30 h, en el gimnasio de Belvès.
Puesto de refrescos
