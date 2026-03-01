Vide ta chambre

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

L’APEI organise le vide-greniers Vide ta chambre au gymnase de Pithiviers-le-Vieil ! De 9h00 à 17h00, trouvez vêtements, jouets et articles de puériculture.

L’APEI propose une nouvelle édition de son événement Vide Ta Chambre le dimanche 15 mars 2026. Cette bourse aux jouets et vêtements se tient au gymnase de Pithiviers-le-Vieil de 9h00 à 17h00. C’est l’occasion idéale pour s’équiper en articles de puériculture, vêtements pour enfants et jeux à prix réduits pour la saison printemps/été.

L’intégralité des bénéfices de cette journée est reversée en faveur des enfants de l’école de Pithiviers-le-Vieil. Une buvette et un service de restauration sont disponibles sur place pour accueillir les visiteurs.

Informations exposants et visiteurs

Emplacement 6 € la table de 2,5 mètres.

Inscriptions Obligatoires sur HelloAsso avant le 6 mars 2026.

Public Entrée libre pour les visiteurs de 9h00 à 17h00. .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

APEI organizes the Vide ta chambre garage sale at the Pithiviers-le-Vieil gymnasium! From 9am to 5pm, find clothes, toys and childcare items.

L’événement Vide ta chambre Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-03-01 par OT GRAND PITHIVERAIS