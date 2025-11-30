VIDE TA CHAMBRE POUR NOEL

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Animation musicale par le père noël.

Ateliers de décorations de noël.

Buvette , Crêpes et restauration sur place.

organisée par le comité des fêtes

Le comité des fêtes vous invite à une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur

Jeux, jouets, livres et décorations de Noël

Animation musicale par le Père Noël en personne

Ateliers créatifs pour fabriquer vos propres décos de Noël

Buvette, crêpes et restauration sur place pour régaler petits et grands

Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis… Ne manquez pas ce rendez-vous enchanté !

Organisé par le comité des fêtes .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 15 27 12 21 comitedesfetes.48120@laposte.net

English :

Musical entertainment by Santa Claus.

Christmas decoration workshops.

Refreshment bar, pancakes and on-site catering.

organized by the Comité des fêtes

German :

Musikalische Unterhaltung durch den Weihnachtsmann.

Workshops für Weihnachtsdekorationen.

Getränke, Crêpes und Speisen vor Ort.

organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Intrattenimento musicale di Babbo Natale.

Laboratori di decorazione natalizia.

Bar, frittelle e catering in loco.

organizzato dal comitato del festival

Espanol :

Animación musical a cargo de Papá Noel.

Talleres de decoración navideña.

Bar de refrescos, tortitas y catering in situ.

organizado por el comité del festival

L’événement VIDE TA CHAMBRE POUR NOEL Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2025-11-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan