Vide ta chambre Cour de l’école Quemper-Guézennec
Vide ta chambre Cour de l’école Quemper-Guézennec dimanche 21 juin 2026.
Quemper-Guézennec
Vide ta chambre
Cour de l’école 4 Place de la Mairie Quemper-Guézennec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Organisé par le conseil municipal des jeunes de Quemper Guézennec. Tous les enfants peuvent s’inscrire. Petite restauration sur place. 2€ le mètre. .
Cour de l’école 4 Place de la Mairie Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 25 13 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide ta chambre Quemper-Guézennec a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol