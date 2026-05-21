Vide ta chambre Cour de l’école Quemper-Guézennec

Quemper-Guézennec

Vide ta chambre

Cour de l’école 4 Place de la Mairie Quemper-Guézennec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par le conseil municipal des jeunes de Quemper Guézennec. Tous les enfants peuvent s’inscrire. Petite restauration sur place. 2€ le mètre. .

Cour de l’école 4 Place de la Mairie Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 25 13 24

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English :

L’événement Vide ta chambre Quemper-Guézennec a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol