VIDE TA CHAMBRE SALLE CLAUDE NOUGARO Revel dimanche 7 décembre 2025.

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Venez faire de bonnes affaires !

Vide Chambre organisé par le Lions Club Montagne Noire Revel Les bénéfices sont destinés à diverses œuvres caritatives du Club, dont l’AFM dans le cadre du Téléthon 2025.

L’entrée est libre et gratuit pour le public et les exposants devront régler

7 euros pour une table et une chaise.

Contact & réservations b.planques@free.fr 06.33.69.22.10 .

English :

Come and do some good business!

German :

Kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte!

Italiano :

Venite a fare un affare!

Espanol :

¡Ven y participa en la ganga!

