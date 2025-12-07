VIDE TA CHAMBRE SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
VIDE TA CHAMBRE SALLE CLAUDE NOUGARO Revel dimanche 7 décembre 2025.
VIDE TA CHAMBRE
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Venez faire de bonnes affaires !
Vide Chambre organisé par le Lions Club Montagne Noire Revel Les bénéfices sont destinés à diverses œuvres caritatives du Club, dont l’AFM dans le cadre du Téléthon 2025.
L’entrée est libre et gratuit pour le public et les exposants devront régler
7 euros pour une table et une chaise.
Contact & réservations b.planques@free.fr 06.33.69.22.10 .
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie b.planques@free.fr
English :
Come and do some good business!
German :
Kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte!
Italiano :
Venite a fare un affare!
Espanol :
¡Ven y participa en la ganga!
