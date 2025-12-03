VIDE TA CHAMBRE ESPACE JEAN FERRAT Roquettes

VIDE TA CHAMBRE ESPACE JEAN FERRAT Roquettes samedi 31 janvier 2026.

ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes Haute-Garonne

Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

Venez faire de bonnes affaires !
Le Centre animation jeunesses organise un vide ta chambre. pour les inscriptions caj@mairie-roquettes.fr.   .

English :

Come and do some good business!

