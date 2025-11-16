VIDE TA CHAMBRE Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
VIDE TA CHAMBRE Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins dimanche 16 novembre 2025.
VIDE TA CHAMBRE
Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 14:00:00
Date(s) :
2025-11-16
L’association des parents d’élèves de l’école Paul Fort vous invite à son grand Vide ta chambre !
Vêtements, jouets, livres… venez faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux trésors des enfants.
Ambiance conviviale garantie avec une buvette et vente de gâteaux sur place ☕
C’est l’occasion parfaite pour préparer Noël à petits prix ou vider les placards avant l’hiver !
Entrée libre pour les visiteurs.
Exposants 8 € la table (inscription par mail detl44250@gmail.com)
Dimanche 16 novembre • de 8h à 14h
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne, Saint-Brevin-les-Pins .
Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 56 16 89 decouvertes-et-loisirs-ecole-paul-fort@googlegroups.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VIDE TA CHAMBRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint Brevin