VIDE TA CHAMBRE Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

VIDE TA CHAMBRE

Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 14:00:00

L’association des parents d’élèves de l’école Paul Fort vous invite à son grand Vide ta chambre !

Vêtements, jouets, livres… venez faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux trésors des enfants.

Ambiance conviviale garantie avec une buvette et vente de gâteaux sur place ☕

C’est l’occasion parfaite pour préparer Noël à petits prix ou vider les placards avant l’hiver !

Entrée libre pour les visiteurs.

Exposants 8 € la table (inscription par mail detl44250@gmail.com)

Dimanche 16 novembre • de 8h à 14h

Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 56 16 89 decouvertes-et-loisirs-ecole-paul-fort@googlegroups.com

