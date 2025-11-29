VIDE TA CHAMBRE Saint-Brevin-les-Pins
VIDE TA CHAMBRE Saint-Brevin-les-Pins samedi 29 novembre 2025.
VIDE TA CHAMBRE
Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:45:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez trouver votre bonheur à petits prix lors de notre ‘Vide ta chambre’ jeux, jouets, vêtments…
Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux trésors des enfants.
Organisé par l’accueil périscolaire Dallet Plus d’infos aps.dallet@cc-sudestuaire .
Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 10 20 aps.dallet@cc-sudestuaire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VIDE TA CHAMBRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Saint Brevin