VIDE TA CHAMBRE

Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:45:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez trouver votre bonheur à petits prix lors de notre ‘Vide ta chambre’ jeux, jouets, vêtments…

Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux trésors des enfants.

Organisé par l’accueil périscolaire Dallet Plus d’infos aps.dallet@cc-sudestuaire .

Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 10 20 aps.dallet@cc-sudestuaire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VIDE TA CHAMBRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Saint Brevin