Vide ta chambre Saint-Fiel
Vide ta chambre Saint-Fiel samedi 6 décembre 2025.
Vide ta chambre
Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Vide ta chambre organisé par la Récré des Fidéliens jeux, jouets, livres, articles de puériculture, vêtements bébé et enfants de 0 à 18 ans.
Petite restauration et buvette sur place. .
Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 74 12
