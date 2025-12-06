Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre Saint-Fiel samedi 6 décembre 2025.

Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse

Vide ta chambre organisé par la Récré des Fidéliens jeux, jouets, livres, articles de puériculture, vêtements bébé et enfants de 0 à 18 ans.
Petite restauration et buvette sur place.   .

Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 74 12 

