Vide ta chambre

Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Vide ta chambre organisé par la Récré des Fidéliens jeux, jouets, livres, articles de puériculture, vêtements bébé et enfants de 0 à 18 ans.

Petite restauration et buvette sur place. .

Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 74 12

English : Vide ta chambre

German : Vide ta chambre

Italiano :

Espanol : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Saint-Fiel a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Grand Guéret