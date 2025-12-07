VIDE TA CHAMBRE

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Bourses aux jouets et articles relatifs aux enfants vêtements jouets articles de puériculture organisé par l’APE Les Rainettes de la Fontaine à la salle Jean Moulin de 8h30 à 13h30. Jeux, jouets, livres et bien plus encore.

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 81 42 46 73 rainettesdelafontaine@gmail.com

English :

Toy and children’s goods fair organized by APE Les Rainettes de la Fontaine at salle Jean Moulin from 8.30am to 1.30pm. Games, toys, books and much more.

German :

Spielzeug- und Kinderartikelbörse, organisiert von der Elternvereinigung Les Rainettes de la Fontaine im Saal Jean Moulin von 8:30 bis 13:30 Uhr. Spiele, Spielzeug, Bücher und vieles mehr.

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’infanzia organizzata dall’APE Les Rainettes de la Fontaine presso la sala Jean Moulin dalle 8.30 alle 13.30. Giochi, giocattoli, libri e molto altro.

Espanol :

Feria de juguetes y puericultura organizada por APE Les Rainettes de la Fontaine en la sala Jean Moulin de 8.30 a 13.30 h. Juegos, juguetes, libros y mucho más.

L’événement VIDE TA CHAMBRE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT AVANT-MONTS