Vide ta Chambre Chéray Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 13 décembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Vide ta Chambre
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
la table de 1 m 80 et 2€ le portique non fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
L’Association Des Parents des Écoles maternelle et élémentaire de Saint Georges d’Oléron organise un Vide ta Chambre, l’occasion de revendre les jouets et vêtements. Les inscriptions sont ouvertes à tous ! Venez chiner des trésors avant Noël.
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 23 43 ape17190@yahoo.com
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English :
The Saint Georges d’Oléron Preschool and Elementary School Parents’ Association is organizing a “Clear Out Your Room” sale—a great opportunity to sell toys and clothes. Registration is open to everyone! Come hunt for treasures before Christmas.
L’événement Vide ta Chambre Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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