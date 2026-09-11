Vide ta Chambre Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Vide ta Chambre

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

la table de 1 m 80 et 2€ le portique non fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

L’Association Des Parents des Écoles maternelle et élémentaire de Saint Georges d’Oléron organise un Vide ta Chambre, l’occasion de revendre les jouets et vêtements. Les inscriptions sont ouvertes à tous ! Venez chiner des trésors avant Noël.

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 23 43 ape17190@yahoo.com

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English :

The Saint Georges d’Oléron Preschool and Elementary School Parents’ Association is organizing a “Clear Out Your Room” sale—a great opportunity to sell toys and clothes. Registration is open to everyone! Come hunt for treasures before Christmas.

L’événement Vide ta Chambre Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes