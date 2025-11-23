Vide ta chambre Saint-Georges
Vide ta chambre Saint-Georges dimanche 23 novembre 2025.
Vide ta chambre
Salle des fêtes Saint-Georges Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
L’APE du RPI Bourlens Saint-Georges organise un vide-greniers spécial jouets et puériculture.
Buvette, sandwichs, gâteaux, crêpes sur place.
Salle des fêtes Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 79 96 43
English : Vide ta chambre
The RPI Bourlens Saint-Georges APE is organizing a garage sale.
Refreshment bar, cakes, pancakes on site.
German : Vide ta chambre
Die EV des RPI Bourlens Saint-Georges organisiert einen Flohmarkt speziell für Spielzeug und Kinderpflege.
Getränke, Sandwiches, Kuchen, Crêpes vor Ort.
Italiano :
L’APE della RPI di Bourlens Saint-Georges organizza una vendita di giocattoli e articoli per l’infanzia.
Sono disponibili rinfreschi, panini, torte e crêpes.
Espanol : Vide ta chambre
La APE del RPI de Bourlens Saint-Georges organiza una venta de garaje especializada en juguetes y puericultura.
Refrescos, sándwiches, pasteles y crepes disponibles.
