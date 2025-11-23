Vide ta chambre

Salle des fêtes Saint-Georges Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’APE du RPI Bourlens Saint-Georges organise un vide-greniers spécial jouets et puériculture.

Buvette, sandwichs, gâteaux, crêpes sur place.

L’APE du RPI Bourlens Saint-Georges organise un vide-greniers spécial jouets et puériculture.

Buvette, sandwichs, gâteaux, crêpes sur place. .

Salle des fêtes Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 79 96 43

English : Vide ta chambre

The RPI Bourlens Saint-Georges APE is organizing a garage sale.

Refreshment bar, cakes, pancakes on site.

German : Vide ta chambre

Die EV des RPI Bourlens Saint-Georges organisiert einen Flohmarkt speziell für Spielzeug und Kinderpflege.

Getränke, Sandwiches, Kuchen, Crêpes vor Ort.

Italiano :

L’APE della RPI di Bourlens Saint-Georges organizza una vendita di giocattoli e articoli per l’infanzia.

Sono disponibili rinfreschi, panini, torte e crêpes.

Espanol : Vide ta chambre

La APE del RPI de Bourlens Saint-Georges organiza una venta de garaje especializada en juguetes y puericultura.

Refrescos, sándwiches, pasteles y crepes disponibles.

L’événement Vide ta chambre Saint-Georges a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Fumel Vallée du Lot