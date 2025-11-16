Vide ta chambre

Saint-Germain-des-Prés Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Dénichez des jouets, vêtements et déco d’occasion à petits prix ! Buvette et petite restauration sur place. Si vous souhaitez exposer, pensez à réserver avant le 10 novembre.

Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire ape45220@outlook.fr

English :

Find second-hand toys, clothes and home decor at low prices! Refreshments and snacks on site. If you wish to exhibit, please reserve before November 10.

German :

Finden Sie gebrauchte Spielsachen, Kleidung und Dekoration zu günstigen Preisen! Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich. Wenn Sie ausstellen möchten, denken Sie bitte daran, vor dem 10. November zu reservieren.

Italiano :

Trovate giocattoli, vestiti e decorazioni di seconda mano a prezzi bassi! Rinfreschi e spuntini in loco. Se siete interessati a esporre, prenotate entro il 10 novembre.

Espanol :

Encuentre juguetes, ropa y adornos de segunda mano a precios bajos Refrescos y tentempiés in situ. Si está interesado en exponer, reserve antes del 10 de noviembre.

