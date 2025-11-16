Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle
Vide ta chambre
Salle des fêtes Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’APE de Saint-Julien-Beychevelle organise la 3ème édition de son vide ta chambre .
Venez trouver votre bonheur parmi les jeux, jouets, livres, loisirs créatifs et vêtements.
Animations sur place (ateliers créatifs, maquillage,…)
Tous les bénéfices seront reversés à l’APE pour les projets des écoles et des enfants.
Sur réservation pour les exposants. .
Salle des fêtes Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 92 46
