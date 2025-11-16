Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle

Vide ta chambre

Salle des fêtes Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

L’APE de Saint-Julien-Beychevelle organise la 3ème édition de son vide ta chambre .

Venez trouver votre bonheur parmi les jeux, jouets, livres, loisirs créatifs et vêtements.

Animations sur place (ateliers créatifs, maquillage,…)

Tous les bénéfices seront reversés à l’APE pour les projets des écoles et des enfants.

Sur réservation pour les exposants. .

Salle des fêtes Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 92 46

