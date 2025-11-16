Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle

Vide ta chambre

Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle dimanche 16 novembre 2025.

Vide ta chambre

Salle des fêtes Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’APE de Saint-Julien-Beychevelle organise la 3ème édition de son vide ta chambre .
Venez trouver votre bonheur parmi les jeux, jouets, livres, loisirs créatifs et vêtements.
Animations sur place (ateliers créatifs, maquillage,…)
Tous les bénéfices seront reversés à l’APE pour les projets des écoles et des enfants.
Sur réservation pour les exposants.   .

Salle des fêtes Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 92 46 

English : Vide ta chambre

German : Vide ta chambre

Italiano :

Espanol : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Médoc-Vignoble