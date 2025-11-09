Vide ta chambre Saint-Julien-des-Landes
Vide ta chambre Saint-Julien-des-Landes dimanche 9 novembre 2025.
Salle polyvalente Ernest Renaud Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Salle polyvalente Ernest Renaud Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 85 12 54 aepsj@outlook.fr
