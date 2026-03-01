Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Mard
Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Mard dimanche 29 mars 2026.
Vide ta chambre
Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Vide ta chambre organisé par le foyer rural. Jeux, jouets, livres, vêtements, chaussures accessoires…
Buvette et petite restauration sur place.
Sur inscription jusqu’au 22 Mars 2026.
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Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 27 01 ruralfoyer17700@gmail.com
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English :
Empty your room organized by the Foyer Rural. Games, toys, books, clothes, shoes, accessories…
Refreshments and snacks on site.
Registration deadline: March 22, 2026.
L’événement Vide ta chambre Saint-Mard a été mis à jour le 2026-03-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin