Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Mard

Vide ta chambre

Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Vide ta chambre organisé par le foyer rural. Jeux, jouets, livres, vêtements, chaussures accessoires…

Buvette et petite restauration sur place.

Sur inscription jusqu’au 22 Mars 2026.

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Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 27 01 ruralfoyer17700@gmail.com

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English :

Empty your room organized by the Foyer Rural. Games, toys, books, clothes, shoes, accessories…

Refreshments and snacks on site.

Registration deadline: March 22, 2026.

L’événement Vide ta chambre Saint-Mard a été mis à jour le 2026-03-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin