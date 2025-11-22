VIDE TA CHAMBRE Saint-Pargoire

VIDE TA CHAMBRE

Avenue de la gare Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

VIDE TA CHAMBRE Spécial enfants !

C’est le moment idéal pour les petits vendeurs en herbe !

Jeux, jouets, livres, peluches, vêtements d’enfants… chacun pourra vider sa chambre et donner une seconde vie à ses trésors

Les enfants tiennent leur stand eux-mêmes (avec l’aide d’un adulte si besoin) — un vrai moment de partage et d’apprentissage .

Avenue de la gare Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 60 13 58 24 amicalelaique.saintpargoire@gmail.com

English :

EMPTY YOUR ROOM? Special for kids!

It’s the perfect time for budding sellers!

Games, toys, books, stuffed animals, children’s clothes? everyone can empty their rooms and give a second life to their treasures

German :

LEERE DEIN ZIMMER ? Speziell für Kinder!

Dies ist der ideale Zeitpunkt für angehende Verkäufer!

Spiele, Spielzeug, Bücher, Plüschtiere, Kinderkleidung? Jeder kann sein Zimmer entrümpeln und seinen Schätzen ein zweites Leben geben

Italiano :

SVUOTARE LA STANZA? Speciale per i bambini!

È il momento perfetto per i venditori in erba!

Giochi, giocattoli, libri, peluche, vestiti per bambini: tutti possono svuotare la propria stanza e dare una seconda vita ai propri tesori

Espanol :

¿VACIAR TU HABITACIÓN? ¡Especial para niños!

¡Es el momento perfecto para los vendedores en ciernes!

Juegos, juguetes, libros, peluches, ropa infantil… todos pueden vaciar sus habitaciones y dar una segunda vida a sus tesoros

