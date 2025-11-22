VIDE TA CHAMBRE Saint-Pargoire
VIDE TA CHAMBRE Saint-Pargoire samedi 22 novembre 2025.
VIDE TA CHAMBRE
Avenue de la gare Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
VIDE TA CHAMBRE Spécial enfants !
C’est le moment idéal pour les petits vendeurs en herbe !
Jeux, jouets, livres, peluches, vêtements d’enfants… chacun pourra vider sa chambre et donner une seconde vie à ses trésors
VIDE TA CHAMBRE Spécial enfants !
C’est le moment idéal pour les petits vendeurs en herbe !
Jeux, jouets, livres, peluches, vêtements d’enfants… chacun pourra vider sa chambre et donner une seconde vie à ses trésors ✨
Les enfants tiennent leur stand eux-mêmes (avec l’aide d’un adulte si besoin) — un vrai moment de partage et d’apprentissage .
Avenue de la gare Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 60 13 58 24 amicalelaique.saintpargoire@gmail.com
English :
EMPTY YOUR ROOM? Special for kids!
It’s the perfect time for budding sellers!
Games, toys, books, stuffed animals, children’s clothes? everyone can empty their rooms and give a second life to their treasures
German :
LEERE DEIN ZIMMER ? Speziell für Kinder!
Dies ist der ideale Zeitpunkt für angehende Verkäufer!
Spiele, Spielzeug, Bücher, Plüschtiere, Kinderkleidung? Jeder kann sein Zimmer entrümpeln und seinen Schätzen ein zweites Leben geben
Italiano :
SVUOTARE LA STANZA? Speciale per i bambini!
È il momento perfetto per i venditori in erba!
Giochi, giocattoli, libri, peluche, vestiti per bambini: tutti possono svuotare la propria stanza e dare una seconda vita ai propri tesori
Espanol :
¿VACIAR TU HABITACIÓN? ¡Especial para niños!
¡Es el momento perfecto para los vendedores en ciernes!
Juegos, juguetes, libros, peluches, ropa infantil… todos pueden vaciar sus habitaciones y dar una segunda vida a sus tesoros
L’événement VIDE TA CHAMBRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT