Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre Salles-de-Villefagnan

Vide ta chambre Salles-de-Villefagnan samedi 15 novembre 2025.

Vide ta chambre

Salle des fêtes Salles-de-Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :
2025-11-15

  .

Salle des fêtes Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 93 05 33 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide ta chambre Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente