VIDE TA CHAMBRE Servian

VIDE TA CHAMBRE
Chemin de la Pascale Servian Hérault
Organisé par l’APEIS. Vêtements, jouets, livres, matériel de puériculture… Venez chiner, vendre ou flâner dans une ambiance conviviale ! N’oubliez pas vos sacs.
Venez vendre ou dénicher vêtements, jouets, livres, jeux et matériel de puériculture. C’est l’occasion idéale de faire le tri et de donner une seconde vie à vos affaires ! Venez avec vos sacs!
Ouvert à tous, dans une ambiance conviviale. .
Chemin de la Pascale Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 66 80 93 50
English :
Organized by APEIS. Clothes, toys, books, childcare equipment? Come and bargain, sell or browse in a friendly atmosphere! Don’t forget your bags.
German :
Organisiert von der APEIS. Kleidung, Spielzeug, Bücher, Babyausstattung? Kommen Sie zum Stöbern, Verkaufen oder Bummeln in einer freundlichen Atmosphäre! Vergessen Sie Ihre Taschen nicht.
Italiano :
Organizzato da APEIS. Vestiti, giocattoli, libri, attrezzature per l’infanzia? Venite a contrattare, vendere o curiosare in un’atmosfera amichevole! Non dimenticate le vostre borse.
Espanol :
Organizado por APEIS. ¿Ropa, juguetes, libros, material de puericultura? Venga a regatear, vender o curiosear en un ambiente agradable No olvide sus bolsas.
