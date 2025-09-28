Vide Ta Chambre Street Dance Racan Saint-Paterne-Racan

Vide Ta Chambre Street Dance Racan

Vide Ta Chambre Street Dance Racan Saint-Paterne-Racan dimanche 28 septembre 2025.

Vide Ta Chambre Street Dance Racan

6 Rue des Coteaux Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :
2025-09-28

  .

6 Rue des Coteaux Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 59 37 84  streetdanceracan@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide Ta Chambre Street Dance Racan Saint-Paterne-Racan a été mis à jour le 2025-09-23 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan