Vide ta chambre – Surgères, 18 mai 2025 09:00, Surgères.

Charente-Maritime

Vide ta chambre parking de la crèche et du conservatoire Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

Date(s) :

2025-05-18

1 ère édition « VIDE TA CHAMBRE » organisée par la crèche « Aux P’tits câlins ».

Vente de jouets, puériculture et vêtements pour les enfants de 0 à 15 ans.

Accueil des exposants à partir de 7h30.

Buvette, gâteaux et crêpes sur place.

.

parking de la crèche et du conservatoire

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 96 43 78

English :

1st edition of « VIDE TA CHAMBRE » organized by the crèche « Aux P’tits câlins ».

Sale of toys, childcare and clothing for children aged 0 to 15.

Exhibitors welcome from 7:30 am.

Refreshments, cakes and crêpes available.

German :

1. Ausgabe « VIDE TA CHAMBRE », organisiert von der Kindertagesstätte « Aux P’tits câlins ».

Verkauf von Spielzeug, Kinderpflege und Kleidung für Kinder von 0 bis 15 Jahren.

Empfang der Aussteller ab 7:30 Uhr.

Getränke, Kuchen und Crêpes vor Ort.

Italiano :

prima edizione di « VIDE TA CHAMBRE » organizzata dall’asilo nido « Aux P’tits câlins ».

Vendita di giocattoli, puericultura e abbigliamento per bambini da 0 a 15 anni.

Accoglienza degli espositori a partire dalle 7.30.

Rinfresco, torte e frittelle a disposizione.

Espanol :

1ª edición de « VIDE TA CHAMBRE » organizada por la guardería « Aux P’tits câlins ».

Venta de juguetes, puericultura y ropa para niños de 0 a 15 años.

Recepción de expositores a partir de las 7.30 h.

Refrescos, pasteles y tortitas disponibles.

L’événement Vide ta chambre Surgères a été mis à jour le 2025-05-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin