Vide ta Chambre

Sury-près-Léré Cher

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-09

Vide ta chambre, organisé par l’APE les P’tits Loups. Buvette et restauration sur place

Organisée par L’APE Les P’Tits Loups

Vente de jouets, livres, vêtements, puériculture.

Buvette, gâteaux salés et sucrés en vente sur place. .

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 02 84 72

English :

Empty your room, organized by APE les P’tits Loups. Refreshments and catering on site

German :

Vide ta chambre, organisiert von der EV Les P’tits Loups. Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Svuota la tua stanza, organizzato da APE les P’tits Loups. Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Vacíe su habitación, organizado por APE les P’tits Loups. Refrescos y catering in situ

L’événement Vide ta Chambre Sury-près-Léré a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois