Vide ta Chambre Sury-près-Léré
Vide ta Chambre Sury-près-Léré dimanche 9 novembre 2025.
Vide ta Chambre
Sury-près-Léré Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Vide ta chambre, organisé par l’APE les P’tits Loups. Buvette et restauration sur place
Organisée par L’APE Les P’Tits Loups
Vente de jouets, livres, vêtements, puériculture.
Buvette, gâteaux salés et sucrés en vente sur place. .
Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 02 84 72
English :
Empty your room, organized by APE les P’tits Loups. Refreshments and catering on site
German :
Vide ta chambre, organisiert von der EV Les P’tits Loups. Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Svuota la tua stanza, organizzato da APE les P’tits Loups. Ristoro e ristorazione in loco
Espanol :
Vacíe su habitación, organizado por APE les P’tits Loups. Refrescos y catering in situ
L’événement Vide ta Chambre Sury-près-Léré a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois