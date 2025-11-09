Vide ta Chambre ! Vaux-sur-Mer
Vide ta Chambre ! Vaux-sur-Mer dimanche 9 novembre 2025.
Vide ta Chambre !
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
L’association de parents d’élèves La Vie En Couleurs propose un Vide Ta Chambre à la salle de l’Atelier.
.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lavieencouleurs17@yahoo.com
English :
The parents’ association La Vie En Couleurs is organizing a Vide Ta Chambre sale at the Salle de l’Atelier.
German :
Die Elternvereinigung La Vie En Couleurs bietet einen Vide Ta Chambre im Salle de l’Atelier an.
Italiano :
L’associazione dei genitori La Vie En Couleurs organizza una vendita Vide Ta Chambre presso la Salle de l’Atelier.
Espanol :
La asociación de padres La Vie En Couleurs organiza una venta Vide Ta Chambre en la Salle de l’Atelier.
L’événement Vide ta Chambre ! Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-13 par Mairie de Vaux-sur-mer