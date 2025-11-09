Vide ta Chambre !

Vaux-sur-Mer

09:00:00

17:00:00

2025-11-09

L’association de parents d’élèves La Vie En Couleurs propose un Vide Ta Chambre à la salle de l’Atelier.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lavieencouleurs17@yahoo.com

English :

The parents’ association La Vie En Couleurs is organizing a Vide Ta Chambre sale at the Salle de l’Atelier.

German :

Die Elternvereinigung La Vie En Couleurs bietet einen Vide Ta Chambre im Salle de l’Atelier an.

Italiano :

L’associazione dei genitori La Vie En Couleurs organizza una vendita Vide Ta Chambre presso la Salle de l’Atelier.

Espanol :

La asociación de padres La Vie En Couleurs organiza una venta Vide Ta Chambre en la Salle de l’Atelier.

L’événement Vide ta Chambre ! Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-13 par Mairie de Vaux-sur-mer