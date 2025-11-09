Vide ta chambre Salle Polyvalente Verquières

Vide ta chambre Salle Polyvalente Verquières dimanche 9 novembre 2025.

Vide ta chambre

Dimanche 9 novembre 2025 de 8h30 à 15h.

Arrivée des exposants 8h. Salle Polyvalente 156 Route de Saint-Andiol Verquières Bouches-du-Rhône

Vide ta chambre à la Salle Poyvalente.

Venez chiner, vendre ou simplement passer un moment convivial lors de notre incontournable Vide ta chambre édition 2025.

L’occasion idéale de faire de bonnes affaires avant les fêtes, de vider les placards et de donner une seconde vie aux jouets, vêtements.



Buvette et restauration sur place. .

Salle Polyvalente 156 Route de Saint-Andiol Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 13 57 66

