Vide tes placards Place du 8 mai 1945 Cabannes
Vide tes placards Place du 8 mai 1945 Cabannes dimanche 8 mars 2026.
Vide tes placards
Dimanche 8 mars 2026 de 9h à 14h.
Arrivée des exposants à 8h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 14:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Vide tes placards au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Faites de la place et dénichez des trésors au Vide tes Placards de Cabannes !
Rejoignez nous pour une matinée de partage, de bonnes affaires et de convivialité. Que vous souhaitiez vider vos placards ou faire le plein de trouvailles, ce rendez-vous est fait pour vous !
Sur place Restauration et buvette pour une pause conviviale.
Réservation obligatoire à partir de 18h30 jusqu’au 4 Mars. .
Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 58 59 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Empty your cupboards at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Center.
L’événement Vide tes placards Cabannes a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence