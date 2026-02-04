Vide tes placards Place du 8 mai 1945 Cabannes

Vide tes placards

Dimanche 8 mars 2026 de 9h à 14h.

Arrivée des exposants à 8h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

Vide tes placards au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.

Faites de la place et dénichez des trésors au Vide tes Placards de Cabannes !



Rejoignez nous pour une matinée de partage, de bonnes affaires et de convivialité. Que vous souhaitiez vider vos placards ou faire le plein de trouvailles, ce rendez-vous est fait pour vous !



Sur place Restauration et buvette pour une pause conviviale.



Réservation obligatoire à partir de 18h30 jusqu’au 4 Mars. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 58 59 21

English :

Empty your cupboards at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Center.

