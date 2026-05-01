VIDE TON GRENIER Borrèze
VIDE TON GRENIER Borrèze dimanche 24 mai 2026.
Borrèze
VIDE TON GRENIER
Le Bourg Borrèze Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
VIDE TON GRENIER A BORREZE
Le 24 mai de 9h à 18h, salle des fête de Borréze . 2€/M
Bar et restauration sur place par La Case Créole & Le Borrrézien.
Stands associatifs.
Réservation 07.63.05.88.35 contact@noahtia-asso.fr .
Le Bourg Borrèze 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 05 88 35 contact@noahtia-asso.fr
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English : VIDE TON GRENIER
L’événement VIDE TON GRENIER Borrèze a été mis à jour le 2026-05-01 par OT du pays de Fénelon