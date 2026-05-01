Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIDE TON GRENIER Borrèze

VIDE TON GRENIER Borrèze

VIDE TON GRENIER Borrèze dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 24590 Borrèze

Département : Dordogne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Borrèze

VIDE TON GRENIER

Le Bourg Borrèze Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

VIDE TON GRENIER A BORREZE
Le 24 mai de 9h à 18h, salle des fête de Borréze . 2€/M
Bar et restauration sur place par La Case Créole & Le Borrrézien.
Stands associatifs.
Réservation 07.63.05.88.35 contact@noahtia-asso.fr   .

Le Bourg Borrèze 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 05 88 35  contact@noahtia-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE TON GRENIER

L’événement VIDE TON GRENIER Borrèze a été mis à jour le 2026-05-01 par OT du pays de Fénelon