Borrèze

VIDE TON GRENIER

Le Bourg Borrèze Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

VIDE TON GRENIER A BORREZE

Le 24 mai de 9h à 18h, salle des fête de Borréze . 2€/M

Bar et restauration sur place par La Case Créole & Le Borrrézien.

Stands associatifs.

Réservation 07.63.05.88.35 contact@noahtia-asso.fr .

Le Bourg Borrèze 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 05 88 35 contact@noahtia-asso.fr

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English : VIDE TON GRENIER

L’événement VIDE TON GRENIER Borrèze a été mis à jour le 2026-05-01 par OT du pays de Fénelon