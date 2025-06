Vide ton grenier Jardin public Villers-sur-Mer 2 août 2025 08:00

Calvados

Vide ton grenier Jardin public Avenue de la Brigade Piron Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-02 08:00:00

fin : 2025-08-02 18:00:00

2025-08-02

DH Coaching Rallye Sport de Villers-sur-Mer organise un vide-greniers au profit l’association, qui accompagne chaque année un jeune dans l’apprentissage du co-pilotage automobile.

Exposants particuliers.

Jardin public Avenue de la Brigade Piron

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 7 77 49 09 69 dan996turbo@gmail.com

English : Vide ton grenier

Come and stroll to the garage sale organized by the association DH Coaching Rallye Sport of Villers-sur-mer and enjoy bargain-hunting in a friendly atmosphere.

German : Vide ton grenier

DH Coaching Rallye Sport aus Villers-sur-Mer organisiert einen Flohmarkt zu Gunsten des Vereins, der jedes Jahr einen Jugendlichen beim Erlernen des Autofahrens begleitet.

Private Aussteller.

Italiano :

Il DH Coaching Rallye Sport di Villers-sur-Mer organizza una vendita di garage a favore dell’associazione, che ogni anno aiuta un giovane a imparare a copilotare un’auto.

Espositori privati.

Espanol :

DH Coaching Rallye Sport de Villers-sur-Mer organiza una venta de garaje en beneficio de la asociación, que cada año ayuda a un joven a aprender a copilotar un coche.

Expositores privados.

