Vide TOUT Grenier dressing maison garage La Filature Retournac
Vide TOUT Grenier dressing maison garage La Filature Retournac samedi 21 février 2026.
Vide TOUT Grenier dressing maison garage
La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 08:30:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Vide TOUT organisé par Les Rangers au profit de l’APAJH & de la ligue contre le cancer. Tarif 5 € la table de 1.80 m. Sur réservation.
.
La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 77 96 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Void TOUT organized by Les Rangers in aid of APAJH & the league against cancer. Price: 5? for a 1.80 m table. Reservations required.
L’événement Vide TOUT Grenier dressing maison garage Retournac a été mis à jour le 2026-02-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire