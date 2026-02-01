Vide TOUT Grenier dressing maison garage La Filature Retournac

Vide TOUT Grenier dressing maison garage

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2026-02-21 08:30:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Vide TOUT organisé par Les Rangers au profit de l’APAJH & de la ligue contre le cancer. Tarif 5 € la table de 1.80 m. Sur réservation.

La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 77 96 54

Void TOUT organized by Les Rangers in aid of APAJH & the league against cancer. Price: 5? for a 1.80 m table. Reservations required.

