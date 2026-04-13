Vide vélo, Gare, 71250 Cluny, Cluny
Vide vélo, Gare, 71250 Cluny, Cluny samedi 2 mai 2026.
Vide vélo Samedi 2 mai, 10h00 Gare, 71250 Cluny Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Gare, 71250 Cluny Gare 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
vide vélo et stand mobilité
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