Vidéo conférence près de la cheminée Hotel Le Grisard Sapois
Vidéo conférence près de la cheminée Hotel Le Grisard Sapois vendredi 28 novembre 2025.
Vidéo conférence près de la cheminée
Hotel Le Grisard 11 route du Grisard Sapois Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Josiane et Richard Brionne présentent Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-GuilhemTout public
0 .
Hotel Le Grisard 11 route du Grisard Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 9 29 24 71 55
English :
Josiane and Richard Brionne present Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem
German :
Josiane und Richard Brionne präsentieren Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem (Von den Bergen von Aubrac zu den Garigues des Languedoc, der fabelhafte Weg von Saint-Guilhem)
Italiano :
Josiane e Richard Brionne presentano Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem
Espanol :
Josiane y Richard Brionne presentan Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem
L’événement Vidéo conférence près de la cheminée Sapois a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES