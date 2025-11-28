Vidéo conférence près de la cheminée Hotel Le Grisard Sapois

Vidéo conférence près de la cheminée

Hotel Le Grisard 11 route du Grisard Sapois Vosges

Vendredi 2025-11-28 19:00:00

2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Josiane et Richard Brionne présentent Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-GuilhemTout public

Hotel Le Grisard 11 route du Grisard Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 9 29 24 71 55

English :

Josiane and Richard Brionne present Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem

German :

Josiane und Richard Brionne präsentieren Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem (Von den Bergen von Aubrac zu den Garigues des Languedoc, der fabelhafte Weg von Saint-Guilhem)

Italiano :

Josiane e Richard Brionne presentano Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem

Espanol :

Josiane y Richard Brionne presentan Des Monts d’Aubrac aux garigues du Languedoc, le Fabuleux chemin de Saint-Guilhem

