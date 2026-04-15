Video Game Masters au Forum des images : La création de Deathloop Forum des images Paris

Il a reçu les titres de meilleure réalisation et meilleure direction artistique aux Game Awards 2021 : Deathloop est un jeu de tir à la première personne dont le joueur incarne Colt Vahn, prisonnier d’une boucle temporelle sur l’île de Blackreef. Afin d’en échapper, ce dernier doit utiliser son arsenal et éliminer huit assassins Visionnaires avant la fin de la journée. Mais c’est sans compter sur sa rivale Julianna Blake, parée à l’embuscade.

Avec Deathloop, le studio lyonnais Arkane nous livre un décor fictif haut en couleur, inspiré par les codes esthétiques des années 60’, bien que vus à travers les yeux de contemporain·es. Son imagerie et sa mise en scène intègrent par ailleurs de multiples références cinématographiques, parmi lesquelles Escape from New York (1981) de John Carpenter ou encore The Man from U.N.C.L.E (2015) de Guy Ritchie.

À l’occasion des Video Game Masters, le Forum des images reçoit Dinga Bakaba, directeur créatif de Deathloop, ainsi que son directeur artistique Sébastien Mitton. Ensemble, ils reviendront sur la production atypique de ce jeu d’action-aventure, et documenteront les intentions de design derrière sa signature visuelle.

Le cycle Video Game Masters continue au Forum des images. Pour ce nouveau numéro, rencontre inédite avec Dinga Bakaba et Sébastien Mitton, les directeurs créatif et artistique du jeu vidéo Deathloop. La séance est animée par Marine Macq, autrice et galeriste.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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