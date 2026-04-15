Video Game Masters au Forum des images : La création de Deathloop Forum des images Paris
Video Game Masters au Forum des images : La création de Deathloop Forum des images Paris mercredi 15 avril 2026.
Il a reçu les titres de meilleure réalisation et meilleure direction artistique aux Game Awards 2021 : Deathloop est un jeu de tir à la première personne dont le joueur incarne Colt Vahn, prisonnier d’une boucle temporelle sur l’île de Blackreef. Afin d’en échapper, ce dernier doit utiliser son arsenal et éliminer huit assassins Visionnaires avant la fin de la journée. Mais c’est sans compter sur sa rivale Julianna Blake, parée à l’embuscade.
Avec Deathloop, le studio lyonnais Arkane nous livre un décor fictif haut en couleur, inspiré par les codes esthétiques des années 60’, bien que vus à travers les yeux de contemporain·es. Son imagerie et sa mise en scène intègrent par ailleurs de multiples références cinématographiques, parmi lesquelles Escape from New York (1981) de John Carpenter ou encore The Man from U.N.C.L.E (2015) de Guy Ritchie.
À l’occasion des Video Game Masters, le Forum des images reçoit Dinga Bakaba, directeur créatif de Deathloop, ainsi que son directeur artistique Sébastien Mitton. Ensemble, ils reviendront sur la production atypique de ce jeu d’action-aventure, et documenteront les intentions de design derrière sa signature visuelle.
Le cycle Video Game Masters continue au Forum des images. Pour ce nouveau numéro, rencontre inédite avec Dinga Bakaba et Sébastien Mitton, les directeurs créatif et artistique du jeu vidéo Deathloop. La séance est animée par Marine Macq, autrice et galeriste.
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h00 à 20h30
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis
https://www.forumdesimages.fr/video-game-masters-la-creation-de-deathloop-rencontre-avec-dinga-bakaba-directeur-creatif-et +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aforumdesimages%7Ctwcon%5Es2
Afficher la carte du lieu Forum des images et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Lefebvre Centre de PMI Lefebvre-Périchaux PARIS 15 avril 2026
- Atelier petit écolo deviendra grand : le bois Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS 15 avril 2026
- Santé mentale des femmes : enjeux, spécificités et leviers d’action Direction de la santé publique – Agora de la santé Paris 15 avril 2026
- Festival En quête d’info – Atelier dessin autour de l’Expo Deconnectée 15 avril 2026
- Journées Portes Ouvertes Virtuelles à l’EFOM – Institut de formation en Pédicurie-Podologie, Fondation EFOM IFPP 43 bis rue des entrpreneurs 75015 paris, Paris 15 avril 2026